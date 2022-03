QS Edizioni - mercoledì 23 marzo 2022

Antibiotici. Al via la campagna Aifa per un uso consapevole

- L’Agenzia: “L’abuso di antibiotici danneggia la salute del paziente, delle generazioni future e del pianeta. Ogni anno in Italia circa 11.000 persone muoiono a causa di infezioni che non possono essere curate”. LO SPOT

“L’abuso di antibiotici danneggia la salute del paziente, delle generazioni future e del pianeta. Ogni anno in Italia circa 11.000 persone muoiono a causa di infezioni che non possono essere curate. Questo succede perché l’abuso di antibiotici li rende pericolosamente inefficaci nella lotta contro i batteri. Per evitare tutto questo, non prenderli mai di tua iniziativa ma parlane con il tuo medico”.



È quanto sottolinea l’Agenzia Italiana del Farmaco che ha realizzato un’iniziativa di comunicazione per la popolazione generale per promuovere un uso consapevole degli antibiotici.





