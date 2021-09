Covid. L’allarme dei Cdc: “Negli Usa da fine giugno a metà agosto aumentato di 10 volte il tasso di ricoveri di bambini tra 0 e 4 anni”

QS Edizioni - sabato 4 settembre 2021

Negli Stati Uniti il tasso di ospedalizzazione settimanale associato a Covid per 100.000 tra bambini e adolescenti durante la settimana terminata il 14 agosto scorso è stato quasi cinque volte superiore al tasso registrato durante la settimana terminata il 26 giugno 2021. Inoltre, tra i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni, il tasso di ospedalizzazione settimanale durante la settimana terminata il 14 agosto 2021 è stato quasi 10 volte superiore a quello della settimana terminata il 26 giugno 2021. E ancora, nel periodo 20 giugno-31 luglio 2021, il tasso di ospedalizzazione tra i bambini adolescenti non vaccinati (di età compresa tra 12 e 17 anni) era 10,1 volte superiore a quella tra gli adolescenti completamente vaccinati.



Questo l'allarme lanciato oggi dai Centers for disease control and prevention degli Stati Uniti riguardo gli effetti del Covid sui più giovani in vista della prossima riapertura delle scuole.



"L'attuazione di misure preventive per ridurre la trasmissione e gli esiti gravi del Covid nei bambini è fondamentale - spiegano i Cdc - compresa la vaccinazione, l'uso di mascherine nelle scuole viene raccomadata per tutte le persone sopra i 2 anni di età, anche negli spazi comuni interni e negli asili nido". Raccomandata infine la quarantena in caso di contatti con persone positive al virus.

