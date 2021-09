Vaccino Covid in gravidanza o in allettamento. La Germania emana specifica raccomandazione

QS Edizioni - venerdì 10 settembre 2021

- La commissione Stiko ha raccomandato la vaccinazione contro il Covid per le donne in gravidanza non vaccinate o non completamente vaccinate dal 2° trimestre, e delle donne che allattano non vaccinate o non completamente vaccinate con due dosi di un vaccino mRna. Inoltre, viene raccomandata anche alle persone in età fertile come protezione dalla malattia in vista di una possibile gravidanza.

La commissione speciale tedesca sui vaccini Stiko del Robert Koch Institut raccomanda la vaccinazione contro il Covid per le donne in gravidanza non vaccinate o non completamente vaccinate dal 2° trimestre, e delle donne che allattano non vaccinate o non completamente vaccinate con due dosi di un vaccino mRna.



Inoltre la Stiko raccomanda espressamente la vaccinazione contro il Covid a tutte le persone in età fertile che non sono ancora o non sono state completamente vaccinate, in modo che vi sia un'ottima protezione contro questa malattia prima dell'inizio della gravidanza. La raccomandazione si basa su una revisione sistematica dei dati che sono diventati disponibili nelle ultime settimane sull'efficacia e la sicurezza di una vaccinazione Covid per le donne in gravidanza e allattamento.

© QS Edizioni - Riproduzione riservata