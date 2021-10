Malaria. Svolta storica nella lotta alla malattia. L’Oms approva il primo vaccino. Se ne raccomanda la diffusione tra i bambini a rischio

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) approva e raccomanda l'uso diffuso del primo vaccino contro la malaria tra i bambini dell'Africa subsahariana e in altre regioni con trasmissione della malaria da P. falciparum da moderata a elevata. La raccomandazione si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi che ha raggiunto più di 800.000 bambini dal 2019.“Questo è un momento storico. Il tanto atteso vaccino contro la malaria per i bambini è una svolta per la scienza, la salute dei bambini e il controllo della malaria - ha affermato il direttore generale dell'Oms,-. L'utilizzo di questo vaccino in aggiunta agli strumenti esistenti per prevenire la malaria potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno".La malaria rimane una delle principali cause di malattie infantili e di morte nell'Africa subsahariana. Più di 260 000 bambini africani di età inferiore ai cinque anni muoiono di malaria ogni anno. Negli ultimi anni, l'Oms e i suoi partner hanno segnalato una stagnazione in corso contro la malattia mortale."Per secoli, la malaria ha perseguitato l'Africa subsahariana, causando immense sofferenze personali - ha affermato, direttore regionale dell'Oms per l'Africa -. Abbiamo a lungo sperato in un vaccino efficace contro la malaria e ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo tale un vaccino raccomandato per un uso diffuso. La raccomandazione di oggi offre un barlume di speranza per il continente che sopporta il fardello più pesante della malattia e ci aspettiamo che molti più bambini africani siano protetti dalla malaria e diventino adulti sani".Ad oggi, sono state somministrate più di 2,3 milioni di dosi del vaccino in 3 paesi africani – il vaccino ha un profilo di sicurezza favorevole. Nelle aree in cui è stato introdotto il vaccino, non c'è stata una diminuzione nell'uso di zanzariere trattate con insetticida, nell'adozione di altre vaccinazioni infantili o nel comportamento per prevenire malattie febbrili. Con il vaccino è registrata una riduzione significativa (30%) della malaria grave e mortale, anche se introdotta in aree in cui le reti trattate con insetticida sono ampiamente utilizzate e vi è un buon accesso alla diagnosi e al trattamento.Il vaccino contro la malaria RTS,S/AS01 dovrebbe essere fornito in un programma di 4 dosi nei bambini dai 5 mesi di età per la riduzione della malattia e dei suoi effetti. I prossimi passi includeranno finanziamenti da parte della comunità sanitaria globale per un'implementazione più ampia e il processo decisionale nazionale sull'adozione del vaccino come parte delle strategie nazionali di controllo della malaria.