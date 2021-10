Vaccini Covid. Finlandia sospende Moderna per maschi sotto 30 anni

QS Edizioni - giovedì 7 ottobre 2021

- La decisione, seppur limitata agli uomini, segue quella già intrapresa da Svezia e Danimarca ieri. La Finlandia ha precisato che somministrerà in via precauzionale il vaccino di Pfizer alle persone in questa fascia di età.

La Finlandia ha annunciato che sospenderà la somministrazione del vaccino anti-Covid Moderna alla popolazione maschile sotto i 30 anni di età a causa di un possibile raro effetto collaterale cardiovascolare. L'annuncio, riporta il Guardian, è stato dato dall'Istituto per la salute e il benessere e segue simili decisioni rese note ieri dalle autorità sanitarie di Svezia e Danimarca.



«Una ricerca nordica che ha coinvolto Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca ha indicato che gli uomini sotto i 30 anni di età che hanno ricevuto (il vaccino) Moderna Spikevax hanno un rischio leggermente più elevato rispetto ad altri di sviluppare la miocardite», ha spiegato il direttore dell'Istituto, Mika Salminen. La Finlandia, ha aggiunto, somministrera' in via precauzionale il vaccino di Pfizer alle persone in questa fascia di età.

