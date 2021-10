Gruppo Servier Italia. È Gilles Renacco il nuovo presidente

è il nuovo Presidente del Gruppo Servier in Italia. Nel suo nuovo incarico il manager guiderà la 4a filiale del Gruppo a livello globale per fatturato nel 2021 con un totale di 410 dipendenti.“È un grande onore per me poter guidare Servier in Italia, una filiale tra le top 5 del Gruppo Servier nel mondo. Una nuova ed affascinante sfida nella mia carriera professionale che porterò avanti con determinazione e passione, anche in vista del prossimo anno quando verrà celebrato il 50° anniversario dalla sua fondazione – dichiara Gilles Renacco – Insieme a tutti i colleghi, ci poniamo l’obiettivo di rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti mettendo a loro disposizione farmaci innovativi, efficaci e sicuri. In particolare, in ambito cardio-metabolico da anni siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni terapeutiche, come le terapie di combinazione e le poli-pillole, che facilitando l’aderenza terapeutica del paziente cronico poli-trattato, contribuiscono a garantire non solo benefici clinici ma anche sociali ed economici per il SSN. In oncologia, focalizziamo la nostra ricerca e sviluppo sui tanti bisogni dei pazienti con tumori gastrointestinali nelle fasi avanzate di malattia, tutt’oggi purtroppo ancora privi di alternative terapeutiche riconosciute.”Gilles Renacco cinquantenne, sposato e padre di tre figlie, ha intrapreso la carriera internazionale dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in Farmacia presso la Mediterranean University di Marsiglia e un Master in Business Administration presso l’ESSEC Business School di Cergy- Pontoise (Francia). Negli anni ha maturato un’approfondita conoscenza del settore farmaceutico e del mondo manageriale.Dopo aver lavorato in diverse realtà del mondo farmaceutico, dal 2005 è entrato nel Gruppo Servier con incarichi di crescente responsabilità all’interno dell’azienda; negli ultimi 13 anni ha maturato una vasta esperienza internazionale in posizioni dirigenziali, ricoprendo il ruolo Direttore Generale in Servier Croazia, Bulgaria, Argentina e Turchia.