Incidenza settimanale torna sopra quota 500. Prosegue il calo dei ricoveri. Italia sempre più bianca

- Dopo molte settimane di calo torna a crescere l’incidenza settimanale che si attesta secondo le stime a 513 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 433 di sette giorni fa.Prosegue invece il calo dell’occupazione dei letti di terapia intensiva che a livello nazionale è al 5,5% rispetto all’6,6% di sette giorni fa e Area non critica che scende al 12,9% rispetto al 14,7%.Numeri in discesa che ormai vedono tutte le Regioni con dati da zona bianca (per quello che conta). In ogni caso dovrebbero passare dal giallo al bianco questa settimana Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia e Sicilia.