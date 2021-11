Covid. Superati per la prima volta da maggio i diecimila nuovi casi (10.172). I decessi sono 72

Sono 10.172 (ieri 7.698) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.883.242. Era dall'8 maggio scorso che non veniva superata la soglia simbolica dei diecimila nuovi casi in un giorno.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 537.765 (ieri 684.710) con un rapporto positivi tamponi dell’1,9% (rispetto all’1,1% di ieri).Oggi vengono segnalati 72 decessi rispetto ai 74 di ieri per un totale di 132.965. Salgono i ricoveri in area non critica (+90) e quelli in Terapia intensiva (+5).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 4.060 pazienti di cui 486 in TI. Salgono poi a 122.539 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 118.945).I guariti sono +6.406 rispetto a ieri e il totale è di 4.623.192. Salgono gli attualmente positivi a 127.085 (ieri 123.396).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.858), seguita da Veneto (1.435), Lazio (+944), Campania (+871), Emilia Romagna (+756), Friuli Venezia Giulia (+687), Piemonte (+618) e Sicilia (+491).La Regione Campania riporta che 3 decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 28.08 ed il 03.11.2021. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 3 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Sicilia dichiara che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni 17/11/21 (n. 1), 16/11/21 (n. 4), 15/11/21 (n. 1), e 14/11/21 (n. 1).