Covid. Oggi 7.975 nuovi casi e 65 decessi. Rapporto positivi tamponi sale al 2,9% e aumentano i ricoveri

Sono 7.975 (ieri 12.932) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 5.015.790Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 276.000 (ieri 512.592) con un rapporto positivi tamponi del 2,9% (rispetto al 2,5% di ieri).Oggi vengono segnalati 65 decessi rispetto ai 47 di ieri per un totale di 133.739. Salgono i ricoveri in area non critica (+171) e quelli in Terapia intensiva (+31).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 5.135 pazienti di cui 669 in TI. Salgono poi a 183.839 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 180.841).I guariti sono +4.707 rispetto a ieri e il totale è di 4.692.408. Salgono gli attualmente positivi a 189.643 (ieri 186.443).La regione con più casi odierni è il Veneto (+1.265) seguito da Emilia Romagna (+1.223), Lazio (+1.221), Lombardia (+851), Campania (+820), Sicilia (+559) e Piemonte (+456).La Regione Abruzzo comunica che i dati relativi ai casi positivi, alle persone testate e ai tamponi processati potrebbero essere parziali e incompleti. Un malfunzionamento temporaneo ed imprevisto, esterno al controllo dell’Amministrazione Regionale, verificatosi tra le 15.00 e le 22.00 del 27/11, non ha permesso l'acquisizione di tutti i test effettuati nell’intervallo temporale riferito. Tutte le informazioni eventualmente carenti verranno riallineate una volta superate le attuali difficoltà tecniche.LaRegioneCampaniacomunicache dallaricognizionegiornalierasievincecheunodeidecessiregistratioggirisalealgiorno26/11/2021.La Regione Emilia-Romagna comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 4 il 28/11/21 - n. 2 il 27/11/21.