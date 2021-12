Covid. Calabria potrebbe passare in zona gialla già da lunedì. Ma nelle prossime settimane rischiano il cambio colore altre sei regioni 

Larischia seriamente di passare in zona gialla da lunedì prossimo. Secondo gli ultimi dati Agenas oggi la Regione registra l’11% di letti di terapia intensiva e il 16% di quelli di Area Medica occupati da pazienti Covid. Numeri superiori alle soglie del 10% per le Ti e del 15% per l’AM che fanno scattare la zona gialla dove si trovano già ile da ieri la. Quest’ultime si confermano in ogni caso ai vertici per quanto riguarda l’affollamento degli ospedali. Il Friuli ha il 16% delle TI e il 24% dei letti di AM occupati mente Bolzano viaggia al 17% delle TI e al 20% dell’AM. Dati in peggioramento che rischiano di far passare i due territori in zona arancione nelle prossime settimane qualora non si verificasse un’inversione di tendenza.Probabilmente sarà solo la Calabria ad abbandonare la zona bianca la prossima settimana ma il quadro vede anche molte regioni a rischio anche perché oltre a Calabria, FVG e Bolzano ci sono altre 5 regioni che hanno superato la soglia di allerta per le terapie intensive. C’è ilche ha l’11% delle TI e il 12% dell’AM occupate, lacon il 12% di TI e l’11% di AM così come le. Non bene lacon il 13% di TI e il 12% di AM piene di pazienti col Covid e anche ilcon il 12% di TI e il 12% di AM.Da tenere d’occhio anche lache con il 9% di Terapie intensive occupate il 13% di letti di Area Medica è molto vicino alla soglia.