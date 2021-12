Covid. Incidenza ancora in crescita. Calabria a rischio giallo da lunedì

L’indice Rt dovrebbe essere più o meno stabile a quota 1,2 mentre l’incidenza settimanale dei casi dovrebbe salire vicino a quota 175 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 155 della scorsa settimana. Inoltre, secondo i dati Agenas sull’occupazione dei posti letto (che in ogni caso non sono gli stessi della Cabina di regia ma fotografano il trend) laavrebbe superato le soglie (10% terapia intensiva e 15% area medica) e rischiano di passare in zona gialla da lunedì. I dati ufficiali arriveranno domani con il consueto monitoraggio di Iss e Ministero della Salute ma secondo le stime la curva epidemica non accenna a scendere e sono sempre di più le Regioni che rischiano di abbandonare la zona bianca e raggiungere ile lain giallo.Ma se la Calabria (11% TI e 17% AM) ha parametri da giallo ci sono altre regioni che rischiano di finirci il 20 dicembre. Le più in bilico sono la Pa Trento (17% TI e 14,9% Am), la13% TI e 14% AM) e la(9% TI e 14% AM). Ma vicino alla zona gialla ci sono anchecon il 12% di Ti e il 12% di AM occupate da pazienti Covid. Vicino alla zona pericolo anchecon il 10% di TI e l’11% di AM.