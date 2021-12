Natale in zona gialla per 7 regioni. Incidenza settimanale verso i 240 casi ogni centomila abitanti

Oltre alla Pa di Bolzano, al Friuli Venezia Giulia e alla Calabria passeranno il Natale in zona gialla anche Veneto, Marche, Liguria e la Pa di Trento. L’ufficialità si avrà solo domani con i dati del monitoraggio settimanale redatto da Iss e Ministero della Salute ma dai dati sull’occupazione dei posti letto emerge come l’Italia si avvia inesorabilmente a tingersi sempre più di giallo.Ma se a Natale rimarranno in zona bianca non è detto che invece per Capodanno non vi siano anche altre Regioni che potrebbero passare in giallo. Molto vicine alle soglie c’è la Lombardia e così come sono da tenere d’occhio i dati di Lazio ed Emilia Romagna.Intanto l’incidenza settimanale supera i 200 casi (secondo le stime è a 242) per 100 mila abitanti rispetto ai 176 della scorsa settimana. Insomma l’Italia è in piena quarta ondata e considerando anche le previsioni che parlano del dilagare della variante Omicron (ad oggi nel nostro Paese sono stati rilevati appena 27 casi) l’inizio del 2022 per quanto riguarda l’emergenza Covid si annuncia tutto in salita.