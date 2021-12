Covid. Oggi 16.213 nuovi casi e 137 decessi. Boom ricoveri: in un giorno +375. Rapporto positivi/tamponi al 4,8%

Sono 16.213 (ieri 24.259) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 5.405.360Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 337.222 (ieri 566.300) con un rapporto positivi tamponi del 4,8% (rispetto al 4,3% di ieri).Oggi vengono segnalati 137 decessi rispetto ai 97 di ieri per un totale di 135.778. Salgono i ricoveri in area non critica (+375) e quelli in Terapia intensiva (+21).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 8.101 pazienti di cui 987 in TI. Salgono poi a 360.615 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 353.583).I guariti sono +8.640 rispetto a ieri e il totale è di 4.899.879. Salgono gli attualmente positivi a 369.703 (ieri 362.275).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.576) seguito da Emilia Romagna (+2.369), Veneto (+2.304), Lazio (+1.638), Piemonte (+1.581), Campania (+1.308), Toscana (+955) e Liguria (+610).La Regione Basilicata comunica che n. 2 decessi riportati in data odierna sono avvenuti il 17/12/2021.La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che sei decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 6/03/2021 e il 17/12/2021.La Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 2 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari.La PA di Bolzano comunica che in data odierna oltre ai test antigenici di oggi sono stati comunicati i test antigenici riferiti alle giornate del 18 e 19.12.2021, aggiunti in seguito a ricalcolo.La Regione Sicilia comunica che dalla data odierna la rilevazione del dato aggregato relativo ai casi positivi, test antigenici e molecolari, verrà riferita ai dati diagnosticati del giorno precedente, fino alle ore 24 come da Nota prot. 51171 del 15/12/21. I decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 3 il 19/12/21 n. 3 il 18/12/21. La Regione Umbria comunica che il dato "persone testate" è inferiore ai giorni precedenti a seguito di unificazioni anagrafiche per doppie posizioni che hanno quindi portato ad un allineamento in senso negativo (riduzione) del suddetto dato.