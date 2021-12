Covid. Nuovo record di contagi per il 2021: oggi sono 36.293 con 146 decessi. Gli attualmente positivi superano i 400 mila

Sono 36.293 (ieri 30.798) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 5.472.469. Oggi segna il nuovo record per quanto riguarda il 2021.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 779.303 (ieri 851.865) con un rapporto positivi tamponi del 4,7% (rispetto al 3,6% di ieri).Oggi vengono segnalati 146 decessi rispetto ai 153 di ieri per un totale di 136.077. Salgono i ricoveri in area non critica (+163) mentre scendono quelli in Terapia intensiva (-2).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 8.544 pazienti di cui 1.010 in TI. Salgono poi a 393.175 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 374.751).I guariti sono +17.595 rispetto a ieri e il totale è di 4.933.663. Salgono gli attualmente positivi a 402.729 (ieri 384.144).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+10.569) seguito da Veneto (+4.522), Piemonte (+3.290), Campania (+2.650), Lazio (+2.497), Emilia Romagna (+2.068), Toscana (+2.038) e Sicilia (+1.410).La Regione Abruzzo comunica che è stato eliminato un caso dei giorni passati in quanto non paziente Covid-19.La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi.La Regione Sicilia comunica che 40 dei casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti il 17/12/21. I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 5 IL 21/12/21 - N. 8 IL 20/12/21 - N. 1 IL 19/12/21 - N. 1 IL 05/12/21 - N. 1 IL 30/11/21 - N. 1 IL 28/11/21.