Covid. Incidenza settimanale schizza a 352 e Indice Rt sempre sopra 1. Cresce occupazione ospedali ma nessun cambio colore

QS Edizioni - venerdì 24 dicembre 2021

L’incidenza settimanale si attesta a 352 casi per 100 mila abitanti rispetti ai 241 della scorsa settimana e anche l'indice Rt è dato ancora sopra l'1. Cresce ancora l’occupazione dei letti in ospedale che a livello nazionale si attesta al 13,9% (12,1% la settimana scorsa) per le aree mediche e il 10,7% (9,6% sette giorni fa) per le terapie intensive.



Un aumento però che non vede nessuna regione superare le soglie e raggiungere Calabria, Pa Bolzano, Pa Trento, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Marche in zona gialla.



Il Piemonte si dovrebbe salvare per un soffio così come Sicilia, Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna che però visto l’andamento della curva dovrebbero superare le soglie al prossimo monitoraggio. Ciò detto con il nuovo decreto legge con le misure restrittive per il Natale e l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca le differenza con la zona gialla sono ormai quasi nulle.



L.F.

