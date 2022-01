Covid. Incidenza settimanale vola a 1.677 casi per 100 mila abitanti. Altre 4 regioni passano in giallo

Continua a raddoppiare anche questa settimana l’incidenza Covid. Il dato degli ultimi 7 giorni è il più alto mai visto: 1.677 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 783 della precedente rilevazione. In salita è dato anche l'indice Rt che vira verso quota 1,5 rispetto all'1,18 della settimana precedente.Questa settimana inoltre vi saranno molto probabilmente (la conferma si avrà domani con i numeri ufficiali del monitoraggio) altre 4 regioni che andranno in zona gialla. Si tratta diche da lunedì potrebbero abbandonare la zona bianca avendo superato le soglie di occupazioni dei letti di area medica e terapia intensiva.Le 4 regioni si aggiungono a Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Pa Bolzano, Pa Trento e Veneto. In bianco dovrebbero restare solo Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria.Da notare poi come per un soffio ladovrebbe salvarsi dalla zona arancione mentre dopo un mese latorna ad avere i dati di occupazione dei letti ospedalieri da zona bianca ma dovrà confermarli anche la prossima settimana.