Covid. Oggi 101.762 nuovi casi e 227 decessi. Attualmente positivi superano i 2 milioni

Sono 101.762 (ieri 155.659) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 7.554.344.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 612.821 (ieri 993.201) con un rapporto positivi tamponi del 16,6% (rispetto al 15,7% di ieri).Oggi vengono segnalati 227 decessi rispetto ai 157 di ieri per un totale di 139.265. Salgono i ricoveri in area non critica (+693) e quelli in Terapia intensiva (+11).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 16.340 pazienti di cui 1.606 in TI. Salgono poi a 1.986.651 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 1.926.737).I guariti sono +56.560 rispetto a ieri e il totale è di 5.410.482. Salgono gli attualmente positivi a 2.004.597 (ieri 1.943.979).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+17.581) seguito da Emilia Romagna (+14.194), Campania (+13.107), Lazio (+9.440), Piemonte (+8.571), Sicilia (+7.803) e Veneto (+7.492).La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto non paziente COVID-19.La regione Basilicata comunica che al momento, il dato relativo al valore giornaliero dei "Casi identificati da test antigenico" risulta uguale a 0, in quanto, pur essendo somministrati, i test rapidi risultati positivi sono tutti ritestati con tamponi processati con test molecolare.La regione Campania comunica che 5 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 04/01 e il 07/01 2022.La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 7 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi: 2 test molecolari negativi dopo test antigenico positivo e 1 caso rimosso dopo revisione.La regione Liguria comunica che dalla data odierna per la definizione di caso vengono presi in considerazione anche i casi confermati da test antigenico (Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2022); in considerazione della retroattività a 21 giorni dalla data di vigenza della sopraccitata ordinanza, nel totale casi confermati riportato in data odierna sono stati considerati i casi positivi a test antigenico eseguito nel periodo 20/12/21-9/1/22.La P.A. di Bolzano comunica che dei 1.135 nuovi positivi, 28 derivano da test antigenici confermati da test molecolare.La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 10/01/22 - N. 7 il 09/01/22 - N. 14 l' 08/01/22 - N. 1 il 09/11/21