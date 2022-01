Covid. Oggi un nuovo record: 220.532 nuovi casi e 294 decessi. Continua aumento ricoveri

Sono 220.532 (ieri 101.762) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 7.774.863. Oggi si registra il numero di nuovi contagi più alto mai registrato da inizio pandemia. Superato il dato del 6 gennaio 2022 quando i casi erano stati 219.441.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 1.375.514 (ieri 612.821) con un rapporto positivi tamponi del 16% (rispetto al 16,6% di ieri).Oggi vengono segnalati 294 decessi rispetto ai 227 di ieri per un totale di 139.265. Salgono i ricoveri in area non critica (+727) e quelli in Terapia intensiva (+71).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 17.067 pazienti di cui 1.677 in TI. Salgono poi a 2.115.395 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 1.986.651).I guariti sono +90.456 rispetto a ieri e il totale è di 5.500.938. Salgono gli attualmente positivi a 2.134.139 (ieri 2.004.597).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+45.555) seguita da Campania (+30.042), Veneto (+21.504), Emilia Romagna (+20.595), Piemonte (+18.607), Toscana (16.290), Sicilia (+13.231), e Lazio (+12.788).La regione Basilicata comunica che al momento, il dato relativo al valore giornaliero dei "Casi identificati da test antigenico" risulta uguale a 0, in quanto, pur essendo somministrati, i test rapidi risultati positivi sono tutti ritestati con tamponi processati con test molecolare.La regione Campania comunica che 6 decessi registrati oggi risalgono ad una data antecedente alle 48 ore e che a seguito di problemi tecnici alcuni dati registrati oggi potrebbero essere non corretti e saranno a breve verificati (isolamento domiciliare e/o guariti e casi per provincia. La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 7 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 6 casi: 3 con test antigenico positivo non confermato da test molecolare e 3 casi rimossi dopo revisione.La regione Lazio comunica che dei decessi segnalati in data odierna, 11 si riferiscono alla prima settimana di gennaio 2022.La P.A. di Bolzano comunica che dei 3.041 nuovi positivi, 28 derivano da test antigenici confermati da test molecolare e che è stato eliminato 1 caso positivo al test antigenico ma negativo al test molecolare.La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 7 il 10/01/22 - N. 16 il 09/01/22 - N. 6 il 08/01/22 - N. 1 il 06/01/22 - N. 1 il 05/01/22 - N. 1 il 02/01/22 - N. 1 il 27/12/21 - N. 1 il 22/12/21 - N. 1 il 10/11/21.