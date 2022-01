Covid. Oggi 83.403 nuovi casi e 287 decessi. Sempre in salita i ricoveri

Sono 83.403 (ieri 149.512 i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 8.790.302.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 541.298 (ieri 972.846) con un rapporto positivi tamponi del 15,4% (rispetto al 16,1% di ieri).Oggi vengono segnalati 287 decessi rispetto ai 248 di ieri per un totale di 141.391. Salgono i ricoveri in area non critica (+509) e quelli in Terapia intensiva (+26).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 19.228 pazienti di cui 1.717 in TI. Salgono poi a 2.534.333 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 2.528.447).I guariti sono +76.679 rispetto a ieri e il totale è di 6.093.633. Salgono gli attualmente positivi a 2.555.278 (ieri 2.548.857).La regione con più casi odierni è l’Emilia Romagna (+11.189) seguita da Lombardia (+9.883), Piemonte (+9.564), Campania (+9.370), Puglia (+6.652), Lazio (+6.447), Veneto (+6.381), Toscana (+5.626) e Sicilia (+4.037).La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto non casi COVID-19.La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 6 decessi registrati oggi risalgono al giorno 14/01/2022.La Regione Emilia Romagna comunica che stati eliminati 10 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19; inoltre in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati é stato eliminato 1 deceduto inserito erroneamente. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di 4 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo.La Regione Sicilia riporta che i decessi comunica in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 17/01/22 - N. 5 IL 16/01/22 - N. 12 IL 15/01/22 - N. 5 IL 14/01/22.