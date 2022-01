Covid. Oggi 167.206 nuovi casi e 426 decessi. In calo i ricoveri

Sono 167.206 (ieri 186.740) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 10.383.561.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 1.097.287 (ieri 1.397.245) con un rapporto positivi tamponi è del 15,2% rispetto al 13,4% di ieri.Oggi vengono segnalati 426 decessi rispetto ai 468 di ieri per un totale di 144.770. Scendono i ricoveri in area non critica (-36) e quelli in Terapia intensiva (-26).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 20.001 pazienti di cui 1.665 in TI. Salgono poi a 2.694.915 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 2.667.445).I guariti sono +139.421 rispetto a ieri e il totale è di 7.522.210. Salgono gli attualmente positivi a 2.716.581 (ieri 2.689.166).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+27.808) seguita da Veneto (+19.820), Emilia Romagna (+19.028), Lazio (+14.987), Piemonte (+14.207), Campania (+12.854) e Toscana (+10.535).La regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna 5 casi sono avvenuti nei giorni scorsi e che dal totale dei positivi sono stati eliminati 6 casi in quanto non pazienti COVID-19. La regione Campania comunica che 11 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 18/01 e il 23/01 2002.La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 16 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 18 casi: 9 con test antigenico positivo non confermato da test molecolare e 9 casi rimossi dopo revisione.La P.A. di Bolzano comunica che dei 2.573 nuovi positivi, 22 derivano da test antigenici confermati da test molecolare e che sono stati eliminati 2 casi positivi al test antigenico ma negativi a test molecolare.La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 26/01/22 - N. 10 il 25/01/22 - N. 26 il 24/01/22 - N. 3 il 23/01/22 - N. 4 il 22/01/22 - N. 2 il 21/01/22 - N. 1 il 17/01/22 - N. 2 il 15/01/22 - N. 1 il 11/01/22 - N. 1 il 06/01/22