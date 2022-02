Covid. Oggi 133.142 casi e 427 decessi. In calo i ricoveri. Rapporto positivi/tamponi scende al 10,7%

Sono 133.142 (ieri 57.715) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 10.116.422. Martedì scorso i casi erano stati 186.840.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 1.246.987 (ieri 478.314) con un rapporto positivi tamponi è del 10,7% rispetto al 12,1% di ieri.Oggi vengono segnalati 427 (di cui 88 relativi ai giorni precedenti) decessi rispetto ai 349 di ieri per un totale di 146.925. Scendono i ricoveri in area non critica (-40) ma scendono quelli in Terapia intensiva (-35).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 19.873 pazienti in area critica e 1.549 in TI. Scendono poi a 2.455.092 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 2.571.109).I guariti sono +248.971 rispetto a ieri e il totale è di 8.492.983. Scendono gli attualmente positivi a 2.476.514 (ieri 2.592.606).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+19.389) seguita da Veneto (+16.045), Campania (+13.857), Lazio (+12.131), Piemonte (+9.988), Toscana (+9.877) e Puglia (+8.595).La regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna 1 è avvenuto nei giorni scorsi; inoltre sono stati eliminati 3 casi (2 in quanto duplicati e 1 non caso COVID-19).La regione Campania comunica che 36 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 6/01 e il 29/01 2022.La regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 5 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei casi positivi comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 11 casi: 6 in quanto positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare e 5 rimossi dopo revisione dei casi. La P.A. di Bolzano comunica sono stati eliminati 2 casi positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare.La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi comunicati in data odierna, n. 183 sono relativi a giorni precedenti al 28/01/22 e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 3 il 01/02/22 - N. 15 il 31/01/22 - N. 16 il 30/01/22 - N.11 il 29/01/22 - N. 1 il 28/01/22.La regione Umbria comunica che 5 dei decessi comunicati oggi, non fanno riferimento alle ultime 24 h, ma sono frutto di allineamento dei diversi sistemi informativi.