Covid. Incidenza settimanale ancora in calo. Le Marche a rischio zona arancione

QS Edizioni - giovedì 3 febbraio 2022

- L’incidenza dovrebbe attestarsi intorno ai 1.362 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 1.823 della scorsa settimana. Migliorano i dati di alcune zone in arancione come Sicilia, Abruzzo, Piemonte e Valle d’Aosta. Le Marche in controtendenza potrebbero passare in arancione.

Scende l’incidenza settimanale che dai 1.823 casi per 100 mila abitanti passa a 1.362. Secondo i dati sull’occupazione dei letti la Regione Marche dovrebbe passare in zona arancione ma l’ufficialità si avrà solo domani.



Ci sono invece dei miglioramenti per alcune regioni che sono già in zona arancione. La Sicilia per la seconda settimana consecutiva fa registrare dati da gialla che se dovessero essere confermati anche tra 7 giorni potrebbero decretare il passaggio in zona gialla. Migliora la situazione in Abruzzo, Piemonte e Valle d’Aosta che per la prima settimana fanno registrare dati da gialla mentre il Friuli Venezia Giulia continua a registrare dati da arancione.



Nessuna delle Regioni in zona gialla invece ha ancora dati da zona bianca dove al momento ci sono Basilicata, Umbria e Molise.







© QS Edizioni - Riproduzione riservata