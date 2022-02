Covid. Incidenza scende sotto i 1000 casi per 100 mila abitanti. Sicilia verso il giallo

QS Edizioni - venerdì 11 febbraio 2022

Scende ancora l’incidenza settimanale che passa dai 1.362 di sette giorni fa a 962 casi per 100 mila abitanti.



La Sicilia per la terza settimana consecutiva ha dati da zona gialla e quindi dovrebbe lasciare la zona arancione.



Tra le regioni in zona arancione l’Abruzzo, il Piemonte e la Valle d’Aosta fanno registrare per la seconda settimana consecutiva dati da zona gialla e quindi al prossimo monitoraggio se confermeranno i dati potranno passare appunto in zona giallo. Rimangono invece con dati da zona arancione le Marche e il Friuli Venezia Giulia.

