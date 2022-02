Covid. Oggi 59.749 nuovi casi e 278 decessi. Giù i ricoveri ma risale rapporto positivi/tamponi al 10,76%

Sono 59.749 (ieri 70.852) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 12.265.343. Rispetto a mercoledì scorso si registrano 11.103 casi in meno.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 555.080 (ieri 695.744) con un rapporto positivi tamponi è del 10,76% rispetto al 10,2% di ieri.Oggi vengono segnalati 278 decessi rispetto ai 388 di ieri per un totale di 151.962. Scendono i ricoveri in area non critica (-475) e quelli in Terapia intensiva (-46).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 15.127 pazienti in area critica e 1.073 in TI. Scendono poi a 1.463.913 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 1.533.689).I guariti sono +129.888 rispetto a ieri e il totale è di 10.633.268. Scendono gli attualmente positivi a 1.480.113 (ieri 1.550.410).La regione con più casi odierni è la Sicilia (+6.766) seguita da Lazio (+6.531), Lombardia (+5.964), Campania (+5.813), Veneto (+5.181), Puglia (+4.498) ed Emilia Romagna (+3.991).La Regionecomunica che dal totale casi positivi è stato eliminato un caso in quanto duplicato. Dei decessi comunicati in data odierna, 4 decessi sono avvenuti nei giorni scorsi.La Regionecomunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 3 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 3/11/2021 e il 13/02/2022.La Regionecomunica che sono stati eliminati 5 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.La Regionecomunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 42 a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo (caso relativo alla provincia di UD) e a seguito di 41 test positivi rimossi dopo revisione dei casi.La Regioneprecisa che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre causa. Inoltre, si fa presente che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2.La Regionecomunica che 168 casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 13/02/22 (di cui n. 18 del 11/02/22, n. 30 del 12/02/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 11 IL 15/02/2022 - N. 14 IL 14/02/2022 - N. 2 IL 12/02/2022 - N. 1 IL 08/02/2022 - N. 2 IL 07/02/2022 - N. 1 IL 04/02/2022 - N. 1 IL 24/01/2022 - N. 1 IL 20/01/2022 - N. 1 IL 09/01/2022 -N. 1 IL 11/12/2021.La Regionecomunica che: 3 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; che 11 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.