Covid. Incidenza settimanale in calo del 30%. Abruzzo, Piemonte e Valle d’Aosta da arancione a giallo

Migliora ancora l’andamento dell’epidemia con l’incidenza settimanale che dai 962 casi per 100 mila abitanti della scorsa settimana si attesta a quota 672. In calo anche l’occupazione dei letti di terapia intensiva che a livello nazionale è al 10,5% rispetto al 13,4% di sette giorni fa e Area non critica che scende al 22,2% rispetto al 26,5%.Dati positivi quindi, converso che fanno registrare dati che consentono di lasciare la zona arancione e passare in giallo. In miglioramento anche i dati dellache fanno registrare dati da zona bianca che se confermati nelle prossime due settimane porterebbero le 3 regioni ad abbandonare la zona gialla.Bene anche lache per la seconda settimana consecutiva ha dati da zona bianca e quindi la prossima settimana se dovesse confermarli potrebbe lasciare il giallo.Positivo anche il dato delleche per la prima settimana hanno dati da zona gialla e se dovessero confermarli nei prossimi 15 giorni potrebbero abbandonare la zona arancione.