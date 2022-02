Covid. Oggi 24.408 nuovi casi e 201 decessi. Totale morti oltre 153 mila

Sono 24.408 (ieri 42.081) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 12.494.459. Rispetto a lunedì scorso si registrano 4.222 casi in meno.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 231.766 (ieri 372.776) con un rapporto positivi tamponi è del 10,5% rispetto all’11,3% di ieri.Oggi vengono segnalati 201 decessi rispetto ai 141 di ieri per un totale di 153.190. Salgono i ricoveri in area non critica (+91) mentre scendono quelli in Terapia intensiva (-6).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 13.375 pazienti in area critica e 928 in TI. Scendono poi a 1.307.668 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 1.334.129).I guariti sono +50.659 rispetto a ieri e il totale è di 11.019.298. Scendono gli attualmente positivi a 1.321.971 (ieri 1.348.347).La regione con più casi odierni è il Lazio (+3.121) seguito da Sicilia (+2.466), Campania (+2.320), Emilia Romagna (+2.111), Piemonte (+2.047), Lombardia (+1.804), Veneto (+1.800) e Puglia (+1.730).La regionecomunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 7 casi: 6 in quanto duplicati e 1 in quanto non paziente Covid-19; inoltre sul totale dei decessi comunicati in data odierna, 2 sono avvenuti nei giorni scorsi.La regionecomunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 7 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 01/02 e il 18/02 2022.La regionecomunica che sono stati eliminati 3 casi: 1 positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare e 2 in quanto giudicati non casi COVID-19.La regionecomunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 86 sono relativi a giorni precedenti al 17/02/2022e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 IL 21/02/2022 - N. 2 IL 20/02/2022 - N. 11 IL 19/02/2022 - N. 2 IL 18/02/2022 - N. 1 IL 17/02/2022 - N. 1 IL 16/02/2022.