Covid. Oggi primi timidi segnali di discesa: 75.616 nuovi casi (634 in meno di venerdì scorso). I decessi odierni sono 146

Sono 75.616 (ieri 81.811) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 14.229.495. Rispetto a venerdì scorso si registrano 634 casi in meno.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 503.973 (ieri 545.302) con un rapporto positivi tamponi che è del 15% come ieri (venerdì scorso il rapporto era del 15,5%)Oggi vengono segnalati 146 decessi rispetto ai 182 di ieri per un totale di 158.582. Scendono i ricoveri in area non critica (-35) mentre sono stabili quelli in Terapia intensiva (+0).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 98.994 pazienti in area critica e 447 in TI. Salgono poi a 1.236.840 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 1.236.327).I guariti sono +75.773 rispetto a ieri e il totale è di 12.824.632. Salgono gli attualmente positivi a 1.246.281 (ieri 1.245.803).La regione con più casi odierni è il Lazio (+8.807) seguita da Lombardia (+8.677), Campania (+8.517), Puglia (+7.842), Veneto (+6.868) e Sicilia (+5.495).Lariporta che dal totale dei positivi sono stati sottratti 27 casi perché duplicati e 3 casi perché non pazienti Covid; dichiara inoltre che del totale dei decessi comunicati in data odierna 4 sono avvenuti nei giorni scorsi e che dati odierni comprendono un riallineamento del totale delle guarigioni e dei pazienti in isolamento.Ladichiara che sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19.Lacomunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi.Ladichiara che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 815 sono relativi a giorni precedenti al 24/03/22.Lafa presente che 6 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 19 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.