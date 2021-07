Covid. Oggi 3.117 nuovi casi e 22 decessi. Più 120 ricoveri in ospedale in un solo giorno

Sono 3.117 (rispetto ai 4.743 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.320.530.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 88.247 (ieri erano stati 176.653) con un rapporto positivi tamponi al 3,5% rispetto al 2,7% di ieri.I decessi. Oggi ne vengono segnalati 22 rispetto ai 7 di ieri per un totale di 127.971. Salgono i ricoveri in area non critica (+120 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (+4). Sempre in terapia intensiva si registrano 11 nuovi ingressi rispetto ai 16 di ieri.Attualmente risultano comunque ospedalizzati 1.512 pazienti di cui 182 in TI. Salgono poi a 66.542 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 64.687).I guariti sono +1.114 rispetto a ieri e il totale è di 4.124.323. Salgono gli attualmente positivi a 68.236.La regione con più casi odierni è il Lazio (+550), seguito da Emilia Romagna (+469), Sicilia (+457), Veneto (+407), Puglia (+361) e Sardegna (209).La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto già segnalato da altra regione.La regione Calabria comunica che i 9 decessi comunicati in data odierna sono relativi a periodi pregressi (dic. 2020 e primi mesi 2021), inoltre rettifica il dato comunicato ieri relativo alle "persone testate" pari a 895043 (e non 895403). La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso dichiarato nei giorni precedenti, in quanto positivo al test antigenico ma non confermato da test molecolare.La regione Lazio comunica che i due decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai mesi di aprile e maggio.La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.