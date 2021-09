Covid. Il bollettino: oggi 6.503 nuovi casi e 69 decessi. In calo i ricoveri

Sono 6.503 (rispetto ai 5.498 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.546.487.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 303.717 (ieri erano stati 307.643) con un rapporto positivi tamponi al 2,1% rispetto all’1,8% di ieri.I decessi. Oggi ne vengono segnalati 69 rispetto ai 75 di ieri per un totale di 129.290. Calano i ricoveri in area non critica (-21 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-4). Sempre in terapia intensiva si registrano 40 nuovi ingressi rispetto ai 49 di ieri.Attualmente risultano comunque ospedalizzati 4.231 pazienti di cui 540 in TI. Scendono poi a 131.807 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 133.129).I guariti sono + 7.774 rispetto a ieri e il totale è di 4.280.619. Scendono gli attualmente positivi a 136.578.La regione con più casi odierni è la Sicilia (+1.155) seguita da Lombardia (+698), Veneto (+691), Toscana (+538), Campania (+491) e Sardegna (+389).La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche effettuate dalle AA.SS.LL. si evince che 6 deceduti registrati in data odierna sono ascrivibili ad un periodo compreso tra Marzo ed Agosto 2021.La Regione Emilia Romagna riporta che dal totale dei casi già comunicati sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.La Regione Sicilia riporta che tra i decessi già comunicati n. 4 sono deceduti il 31/08/21, n. 15 il 30/08/21, n. 6 il 29/08/21, e n. 2 il 28/08/21.La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 4 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso.