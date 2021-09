Covid. Oggi 6.761 nuovi casi e 62 decessi. Tasso positività al 2,3%

Sono 6.761 (rispetto ai 6.503 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.553.241.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 293.067 (ieri erano stati 303.717) con un rapporto positivi tamponi al 2,3% rispetto al 2,1% di ieri.I decessi. Oggi ne vengono segnalati 62 rispetto ai 69 di ieri per un totale di 129.352. Calano i ricoveri in area non critica (-26 rispetto a ieri) ma salgono quelli in Terapia intensiva (+15). Sempre in terapia intensiva si registrano 49 nuovi ingressi rispetto ai 40 di ieri.Attualmente risultano comunque ospedalizzati 4.205 pazienti di cui 555 in TI. Salgono poi a 132.138 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 131.807).I guariti sono + 6.372 rispetto a ieri e il totale è di 4.286.991. Salgono gli attualmente positivi a 136.898.La regione con più casi odierni è la Sicilia (+1.182) seguita da Veneto (+844), Lombardia (+656), Toscana (+615), Emilia Romagna (+529), Campania (+461) e Lazio (+404).La regione Abruzzo comunica che il decesso dichiarato in data odierna si riferisce ai giorni precedenti. La regione Campania comunica che 5 dei deceduti registrati in data odierna sono ascrivibili ad un periodo compreso tra Marzo ed Agosto 2021. La regione Emilia Romagna comunica che, dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 7 casi (5 positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare e 2 in quanto giudicati non casi COVID-19); inoltre in seguito a verifica è stato eliminato 1 deceduto dalla provincia di Rimini, in quanto erroneamente trasmesso. La P.A. di Bolzano comunica dei 64 nuovi positivi, 35 derivano da test antigenici successivamente confermati da test molecolare. La regione Puglia comunica che alcuni casi confermati da test antigenico, sono risultati successivamente anche confermati da test molecolare.