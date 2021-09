Covid. Oggi 5.117 nuovi casi e 67 decessi. Prosegue discesa dei ricoveri

Sono 5.117 (rispetto ai 4.830 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.623.155.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 306.267 (ieri erano stati 317.666) con un rapporto positivi tamponi all’1,7% rispetto all’1,5% di ieri.I decessi. Oggi ne vengono segnalati 67 rispetto ai 73 di ieri per un totale di 130.167. Scendono i ricoveri in area non critica (-110 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-9). Sempre in terapia intensiva si registrano 30 nuovi ingressi rispetto ai 32 di ieri.Attualmente risultano comunque ospedalizzati 4.018 pazienti di cui 531 in TI. Scendono poi a 111.793 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 113.819).I guariti sono + 7.193 rispetto a ieri e il totale è di 4.376.646. Scendono gli attualmente positivi a 116.342.La regione con più casi odierni è la Sicilia (+878), seguita da Veneto (+613), Lombardia (+573), Campania (+475), Toscana (+435), Emilia Romagna (+364) e Lazio (+314).La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche quotidiane delle AA.SS.LL. si evince che un deceduto è da riportarsi al 13/08/2021. La Regione Friuli Venezia Giulia segnala che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che del totale dei decessi riportati in data odierna n.6 sono deceduti il 15/09/21, n. 8 il 14/09/21, n. 2 il 13/09/21, n. 1 il 12/09/21, n. 1 il 11/09/21, n. 1 il 17/08/21 e n. 1 il 16/08/21