Covid. Oggi 4.552 nuovi casi e 66 decessi. Sempre in calo i ricoveri

Sono 4.552 (rispetto ai 5.117 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.627.699.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 284.579 (ieri erano stati 306.267) con un rapporto positivi tamponi all’1,6% rispetto all’1,7% di ieri.I decessi. Oggi ne vengono segnalati 66 rispetto ai 67 di ieri per un totale di 130.233. Scendono i ricoveri in area non critica (-29 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-6). Sempre in terapia intensiva si registrano 34 nuovi ingressi rispetto ai 30 di ieri.Attualmente risultano comunque ospedalizzati 3.989 pazienti di cui 525 in TI. Scendono poi a 109.757 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 111.793).I guariti sono +6.549 rispetto a ieri e il totale è di 4.383.195. Scendono gli attualmente positivi a 114.271.La regione con più casi odierni è la Sicilia (+602), seguita da Toscana (+494), Campania (+477), Emilia Romagna (+473), Veneto (+463), Lazio (+368) e Lombardia (+360).La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra regione.La Regione Campania comunica che un deceduto riportato in data odierna risale al 26/08/2021.LaRegioneEmilia-Romagna comunicachesonostatieliminati5casi,positiviatestantigenicomanonconfermatidatamponemolecolare.La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione del caso.La Regione Sicilia comunica che i deceduti riportati oggi sono avvenuti: n 5 il 16/09/21 -n. 7 il 15/09/21 - n. 1 il 14/09/21 - n. 1 il 05/09/21 - n. 1 il 25/08/21 - n. 1 IL 22/08/21.