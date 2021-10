Covid. Oggi 2.938 nuovi casi e 41 decessi. Tasso positività all’1%

Sono 2.938 (rispetto ai 3.235 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.692.274Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 297.356 (ieri erano stati 301.773) con un rapporto positivi tamponi all’1% rispetto all’1,1% di ieri.I decessi. Oggi ne vengono segnalati 41 rispetto ai 39 di ieri per un totale di 131.198. Scendono i ricoveri in area non critica (-48 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-12).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 2.824 pazienti di cui 403 in TI. Scendono poi a 83.946 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 84.960).I guariti sono +3.966 rispetto a ieri e il totale è di 4.473.903. Scendono attualmente positivi a 87.173La regione con più casi odierni è il Veneto (+349), seguito da Campania (+328), Lazio (+300), Lombardia (+295), Emilia Romagna (+291), Sicilia (+245), Toscana (+228) e Piemonte (+208).La regione Campania comunica che due decessi registrati oggi, sono riconducibili al mese di settembre 2021. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 2 casi (1 positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare e 1 in seguito a revisione). La P.A. di Bolzano comunica che dei 33 nuovi positivi 17 derivano da test antigenici confermati da test molecolare La regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: N. 2 il 06/10/21 - N. 4 il 05/10/21 - N. 1 il 04/10/21 - N. 1 il 20/09/21 - N. 1 il 14/09/21 La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.