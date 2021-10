Covid. Sono 8,4 milioni gli italiani over 12 senza vaccino. Il report settimanale del Governo

Sono ancora 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti Covid. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile. Di questi, 2.987.859 sono ultracinquantenni, 3.996.994 nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni. La percentuale di ventenni vaccinati è più alta rispetto a quella che si rileva nella fascia d'età 40-49 anni.È quanto emerge dal report settimanale del Governo sulle vaccinazioni.In questa fascia d'età il 94,96% ha già ricevuto la prima dose o dose unica di vaccino contro il Covid. Nessuna regione fa registrare un dato inferiore all'80%. Ultima a livello di adesioni è la Calabria con l'81,68%, mentre sfiorano il 100% Toscana, Veneto, PA Trento ed Emila RomagnaQui si è arrivati al 91,97% tra coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o la dose unica. Anche in questo caso nessuna regione scende sotto quota 80%. Chiudono la classifica Calabria con l'85,45%, mentre il primato va alla Puglia con il 97,09%.Qui l'88,88% delle persone ha ricevuto la prima dose o la dose unica. Poco sopra la soglia dell'80% troviamo solo la Sicilia con il 83,18%, mentre il primato va sempre alla Puglia con il 94,94%.L'85,13% ha ricevuto la prima dose o dose unica. Il tasso più basso di vaccinazioni si registra in Sicilia con il 79,84%. Primeggia il Molise con il 92,10%.L'80,62% ha già ricevuto la prima dose di vaccino o la dose unica. Fanalino di coda la Sicilia con il 75,60%. Guida la classifica il Molise con l'85,93%Qui si è arrrivati al 79,70% tra coloro che hanno ricevuto la prima dose o la dose unica di vaccino. La copertura più alta la troviamo in Toscana con l'84,83%. Chiude la classifica la Calabria con il 72,57%.L'84,79% ha ricevuto la prima dose o dose unica. A guidare la Lombardia con il 92,37%, mentre in coda troviamo la Sicilia con il 74,46%.Il 69,12% ha ricevuto la prima dose o dose unica di vaccino. Il numero più alto si registra in Sardegna con il 77,70%, mentre il più basso sempre a Bolzano con il 53,22%.