Covid. Oggi 2.494 nuovi casi e 49 decessi

Sono 2.494 (rispetto ai 1.516 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.704.318.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 315.285 (ieri erano stati 114.776) con un rapporto positivi tamponi allo 0,8% rispetto all’1,3% di ieri.I decessi. Oggi ne vengono segnalati 49 rispetto ai 34 di ieri per un totale di 131.384. Scendono i ricoveri in area non critica (-23 rispetto a ieri) e quelli in Terapia intensiva (-4).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 2.665 pazienti di cui 370 in TI. Scendono poi a 79.511 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 81.044).I guariti sono +3.997 rispetto a ieri e il totale è di 4.490.388. Scendono attualmente positivi a 82.546.La regione con più casi odierni è il Veneto (+342) seguito da Lombardia (+306), Sicilia (+273) Lazio (+221), Campania (+208) e Piemonte (+189).La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato un caso conteggiato per errore e che il decesso riportato oggi è avvenuto nei periodi precedenti. La regione Campania comunica che 1 dei decessi registrati oggi, risale al giorno 08/10/2021. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato 1 caso a seguito di revisione. La P.A. di Bolzano comunica che dei 30 nuovi positivi, 8 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 l'11/10/21 - N. 5 il 10/10/21 - N. 1 il 09/10/21 - N. 1 il 07/10/21 - N. 1 il 01/10/21 - N. 1 il 30/09/21 - N. 1 il 21/09/21 - N. 1 l'11/08/21.