Covid. Terzo giorno consecutivo di aumento dei nuovi casi: oggi sono 3.702, il dato più alto del mese. I decessi sono 33 e salgono i ricoveri

Sono 3.702 (ieri 2.697) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.725.867. Da segnalare come sia il terzo giorno consecutivo che i casi risultano in crescita rispetto agli stessi giorni di una settimana prima. Per fare un esempio mercoledì scorso i casi erano 2.772 e il dato di oggi è il più alto del mese di ottobre.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 485.613 (ieri 662.000) con un rapporto positivi tamponi dello 0,8% (+0,4% rispetto a ieri).Oggi vengono segnalati 33 decessi (ieri 70) per un totale di 131.688. Salgono i ricoveri in area non critica (+41) mentre sono stabili quelli in Terapia intensiva (+0).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 2.464 pazienti di cui 355 in TI. Scendono poi a 70.849 le persone in isolamento domiciliare.I guariti sono +4.544 rispetto a ieri e il totale è di 4.520.531. Scendono attualmente positivi a 73.668.La regione con più casi odierni è la Lombardia (+457), seguita da Veneto (+455), Campania (+406), Lazio (+381), Sicilia (+368), Piemonte (+280), Emilia Romagna (+247) e Toscana (+224).La Regione Abruzzo dichiara che 1 dei decessi comunicati in data odierna è riferito a periodi precedenti. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 2 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sardegna comunica che l'elevato numero di tamponi antigenici effettuati è in parte dovuto al riallineamento dati rilevati nella piattaforma informatizzata regionale, non funzionante nei giorni precedenti; segnala inoltre che l'aumento dei posti letto occupati è relativo al periodo 16/10/21 - 19/10/21. La Regione Sicilia comunica che tra i tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 23 sono relativi a periodi precedenti; tra i casi confermati, comunicati in data odierna, pari a 368 - n. 2 sono relativi a giorni precedenti; infine i decessi comunicati sono da attribuire alle date seguenti: 19/10/21 (n.3), 18/10/21 (n. 1) e 14/08/21 (n. 1). La Regione Veneto riporta che il riferimento temporale relativo ai tamponi processati con test antigenico pregressi inseriti ieri 19/10/21 è il mese di Settembre 2021.