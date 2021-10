Covid. Oggi 4.054 nuovi casi e 48 decessi. Salgono ancora ricoveri e attualmente positivi

Sono 4.054 (ieri 2.535) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.747.773. Quello di oggi è il dato più alto del mese.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 639.745 (ieri 222.385) con un rapporto positivi tamponi dello 0,6% (rispetto all’1,1% di ieri).Oggi vengono segnalati 48 decessi (ieri 30) per un totale di 131.904. Salgono i ricoveri in area non critica (+25) e quelli in Terapia intensiva (+3).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 2.604 pazienti di cui 341 in TI. Salgono poi a 72.101 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 71.737).I guariti sono +3.613 rispetto a ieri e il totale è di 4.540.823. Salgono gli attualmente positivi a 75.046 (ieri 74.654).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+498), seguita da Sicilia (+484), Veneto (+475), Lazio (+437), Campania (+393), Puglia (278), Emilia Romagna (+273) e Piemonte (+260).La regione Emilia Romagna comunica che, dal totale dichiarato nei giorni scorsi, è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare. La regione Lazio comunica che dei 10 decessi comunicati in data odierna, 4 si riferiscono al mese di aprile 2021. La P.A. di Bolzano comunica che dei 58 nuovi positivi, 18 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 1105 sono relativi a giorni precedenti, dei casi comunicati in data odierna, n. 2 sono relativi a giorni precedenti e i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti periodi: N. 1 il 25/10/21 - N. 5 il 24/10/21 - N. 1 il 23/10/21 N. 1 il 01/09/21