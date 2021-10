Covid. Crescono i contagi: oggi 4.598 nuovi casi e 50 decessi

Sono 4.598 (ieri 4.054) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.752.368. Quello di oggi è il dato più alto dal 16 settembre quando i nuovi casi furono 5.117.



Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 468.104 (ieri 639.745) con un rapporto positivi tamponi dell’1% (rispetto allo 0,6% di ieri).



Oggi vengono segnalati 50 decessi (ieri 48) per un totale di 131.954. Salgono i ricoveri in area non critica (+11) mentre sono stabili quelli in Terapia intensiva (+0).



Attualmente risultano comunque ospedalizzati 2.615 pazienti di cui 341 in TI. Salgono poi a 72.409 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 72.101).



I guariti sono +4.226 rispetto a ieri e il totale è di 4.545.049. Salgono gli attualmente positivi a 75.365 (ieri 75.046).



La regione con più casi odierni è la Campania (592) seguita da Veneto (+539), Lombardia (+513), Lazio (+503), Emilia Romagna (+307), Toscana (+302), Sicilia (+282) e Puglia (+265).

La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 3 il 26/10/21 - n. 1 il 25/10/21 - n. 2 il 24/10/21.