Covid. Oggi 4.866 nuovi casi e 50 decessi. Il numero totale dei deceduti arriva a 132 mila

Sono 4.866 (ieri 4.598) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.757.231.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 570.335 (ieri 468.104) con un rapporto positivi tamponi dello 0,9% (rispetto all’1% di ieri).Oggi vengono segnalati 50 decessi come ieri per un totale di 132.004. Scendono i ricoveri in area non critica (-6) mentre salgono quelli in Terapia intensiva (+6).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 2.609 pazienti di cui 347 in TI. Salgono poi a 73.822 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 72.409).I guariti sono +3.400 rispetto a ieri e il totale è di 4.548.449. Salgono gli attualmente positivi a 76.778 (ieri 75.365).La regione con più casi odierni è la Campania (+627) seguita da Lazio (+594), Lombardia (+570), Veneto (+508), Emilia Romagna (+391), Toscana (+373), Sicilia (+308) e Piemonte (+268).La regione Abruzzo comunica che per i ricoveri relativi alla ASL di Pescara sono stati riconfermati i dati di ieri in quanto non pervenuti quelli odierni. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di revisione dei casi. La regione Liguria segnala in data odierna problemi tecnici di natura informatica che non hanno consentito la completa trasmissione dei dati ad A.Li.Sa. I dati potrebbero risultare parziali e saranno integrati quanto prima; comunica inoltre che 20 casi presentano una positività antecedente al 25/10/21. La P.A. di Bolzano comunica che degli 83 nuovi positivi,25 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che n. 53 tamponi molecolari comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti; i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti periodi: N. 3 IL 27/10/21 - N. 1 IL 25/10/21 - N. 1 IL 23/10/21- N. 1 IL 17/10/21- N. 1 IL 10/09/21- N. 1 IL 05/09/21- N. 1 IL 24/08/21.