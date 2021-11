Covid. Oggi 6.764 nuovi casi e 51 decessi. Attualmente positivi tornano sopra i 90 mila

Sono 6.764 (ieri 5.905) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.795.465. Numeri così alti non si vedevano dalla fine di agosto.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 543.414 (ieri 514.629) con un rapporto positivi tamponi dell’1,2% (rispetto all’1,1% di ieri).Oggi vengono segnalati 51 decessi rispetto ai 59 di ieri per un totale di 132.334. Salgono i ricoveri in area non critica (+79) e quelli in Terapia intensiva (+12).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 3.124 pazienti di cui 395 in TI. Salgono poi a 86.837 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 83.948).I guariti sono +3.730 rispetto a ieri e il totale è di 4.572.775. Salgono gli attualmente positivi a 90.356 (ieri 87.376)La regione con più casi odierni è la Lombardia (+840) seguita dal Veneto (+792), Campania (+722), Lazio (+716), Emilia Romagna (+618), Sicilia (+466), Friuli Venezia Giulia (+410), Piemonte (+386) e Toscana (+381).La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche effettuate, si evince che 3 decessi registrati oggi risalgono ai giorni 24/10/2021 e 02/11/2021. La Regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. La regione Lazio dichiara che dei 7 decessi comunicati, 3 si riferiscono al mese di luglio 2021. La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire alle seguenti date: 04/11/21 (n. 3), 03/11/21 (n. 3), 23/10/21 (n. 1), 11/10/21 (n. 1) e 21/09/21 (n. 1).