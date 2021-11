Covid. I nuovi casi continuano a salire: oggi sono 8.569 con 67 decessi

Sono 8.569 (ieri 7.891) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.835.435.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 595.812 (ieri 487.618) con un rapporto positivi tamponi dell’1,4% (rispetto all’1,6% di ieri).Oggi vengono segnalati 67 decessi rispetto ai 60 di ieri per un totale di 132.618. Salgono i ricoveri in area non critica (+62) mentre scendono quelli in Terapia intensiva (-1).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 3.509 pazienti di cui 422 in TI. Salgono poi a 102.989 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 98.989).I guariti sono +4.569 rispetto a ieri e il totale è di 4.595.897. Salgono gli attualmente positivi a 106.920 (ieri 102.859).La regione con più casi odierni è il Veneto (+1.077) seguito da Lombardia (+1.066), Campania (+959), Lazio (+894), Friuli Venezia Giulia (+650), Emilia Romagna (+617), Sicilia (+604) e Toscana (+509).La Regione Calabria comunica che oggi si registrano 4 decessi avvenuti a domicilio in data precedente: 1 in data 6/10/2021, 1 in data 30/10/2021, 1 in data 17/10/2021, 1 in data 27/09/2021. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che 3 decessi registrati oggi risalgono al periodo compreso tra il 16/03/2021 e il 06/11/2021. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare. La Regione Liguria comunica che in data odierna è avvenuto il recupero dei dati non trasmessi in precedenza per problemi tecnici di natura informatica. In particolare, in data odierna sono stati segnalati n. 358 nuovi positivi di cui n. 16 con data di prima positività il 19/10 e il 21/10, n. 20 con data di prima positività il 22/10 e il 28/10, n. 57 con data di prima positività il 29/10 e il 04/11, n. 24 con data di prima positività il 05/11 e l’08/11. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 156 sono relativi a periodi precedenti. Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 12 sono relativi a giorni precedenti al 06/11/21. Inoltre, i decessi comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 2 il 10/11/21 - n. 4 il 09/11/21 - n. 1 il 08/11/21 - n. 1 il 14/10/21 - n. 1 il 08/09/21.