Covid. Oggi 8.516 nuovi casi e 68 decessi. Crescono i ricoveri

Sono 8.516 (ieri 8.569) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 4.843.957.Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 498.935 (ieri 595.812) con un rapporto positivi tamponi dell’1,7% (rispetto all’1,4% di ieri).Oggi vengono segnalati 68 decessi rispetto ai 67 di ieri per un totale di 132.686. Salgono i ricoveri in area non critica (+16) e quelli in Terapia intensiva (+23).Attualmente risultano comunque ospedalizzati 3.525 pazienti di cui 445 in TI. Salgono poi a 106.689 le persone in isolamento domiciliare (ieri erano 102.989).I guariti sono +4.715 rispetto a ieri e il totale è di 4.600.612. Salgono gli attualmente positivi a 1110.659 (ieri 106.920).La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.103), seguita da Lazio (+1.073), Veneto (+1.029, Campania (+869), Emilia Romagna (+712), Friuli Venezia Giulia (+577), Sicilia (+546) e Toscana (+430).La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Liguria comunica che in data odierna è avvenuto il recupero dei dati non trasmessi in precedenza per problemi tecnici di natura informatica. In particolare, in data odierna sono stati segnalati n. 235 nuovi positivi di cui n. 1 con data di prima positività il 3 novembre e n. 8 con data di prima positività il 09 novembre 2021. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 1 il 11/11/21 - n. 2 il 10/11/21 - n. 1 il 09/11/21 - n. 1 il 25/10/21 - n. 1 il 29/09/21 - n. 1 il 24/06/21.