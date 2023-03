Quotidiano on line di informazione sanitaria

In Puglia il caro energia nel 2022 è costato agli ospedali oltre 108 milioni di euro in più

A fornire i numeri è Agenas che ha effettuato un’analisi dell’andamento dei costi energetici nelle Aziende Sanitarie Pubbliche, confrontando i dati 2022 e 2021 delle Regioni. In Puglia l’aumento medio pro-capite è stato di 27,57 euro contro alla media italiana di 23,98 euro.

17 MAR

Il caro bolletta nel 2022 è costato alla sanità della Puglia complessivamente 108.153.439 euro, corrispondente ad un aumento medio pro-capite di 27,57 euro. La voce “Utenze elettricità”, che rappresenta il 55,0% della spesa complessiva nel 2022, ha subito un aumento, rispetto all’anno precedente, di 65.489.165 (+139,90%); la voce “Riscaldamento”, che corrisponde al 33,5% della spesa, nello stesso periodo ha subito un aumento di 42.203.256 euro (+160,92%); la voce “Altre utenze”, che rappresenta l’11,5% della spesa complessiva, registra un aumento nel 2022 di 461.018 euro (+2,01%).

Questi i numeri forniti da Agenas che, dopo l’analisi sull’andamento dei costi energetici nelle Aziende Sanitarie Pubbliche italiane, illustra ora Regione per Regione quanto il caro bollette abbia inciso sulle strutture sanitarie in ogni realtà locale.





Attraverso l’analisi dei conti economici della regione sono stati quantificati l’andamento dei costi energetici, fornendo una rappresentazione sintetica sia a livello regionale che di confronto tra le aziende all’interno della stessa. L’analisi, avverte l’Agenas, esula da valutazioni su politiche regionali di efficientamento energetico o su variabili di contesto che possano aver influenzato l’andamento rappresentato, trattandosi essenzialmente di una fotografia dei dati registrati nei conti economici degli anni di riferimento.





A livello pro-capite, ovvero rapportando l’aumento dei costi energetici alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 (fonte dati ISTAT), la Puglia registra un aumento di 27,57 euro nel 2022, rispetto ad un aumento medio nazionale di 23,98 euro.

In termini assoluti di spesa pro-capite per l’anno 2022, a fronte di una media nazionale di 54,33 euro, si rileva che la Puglia riporta spesa pro-capite complessiva per costi energetici di 52,05 euro.





Analisi per azienda

Tra il consuntivo relativo all’anno 2021 ed il IV trimestre 2022 risulta, a livello regionale, un aumento dei costi complessivi legati all’energia pari a 108.153.439 euro, che corrisponde ad un aumento percentuale del 112,6%; rispetto all’anno 2019 (livello pre-pandemico), l’incremento del 2022 è pari al 121,69%.

In valore assoluto, le aziende che registrano un maggiore incremento legato ai Costi Energetici sono l’ASL BA (aumento di 28.311.099) e l’AO UNIV. CONS. POLICLINICO BARI (aumento di 25.570.052).



17 marzo 2023

