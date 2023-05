Torna dal 12 al 14 maggio a Bari la Race for the Cure

10 MAG

10 maggio 2023

- Torna dal 12 al 14 maggio a Bari la Race for the Cure, la manifestazione per promuovere la salute delle donne e raccogliere fondi per l'avvio di nuovi progetti nell'ambito della lotta ai tumori al seno, organizzata dalla Susan G. Komen Italia con il patrocinio di Regione Puglia e AReSS Puglia. Tre giorni di iniziative gratuite per la salute, sport e solidarietà che culminano domenica 14 maggio con la tradizionale ed emozionante corsa tra le vie del centro città.In piazza Prefettura da venerdì 12 alle 15 è visitabile il Villaggio della Salute in cui è possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione. Saranno eseguiti esami diagnostici gratuiti, in particolare per persone in condizioni di fragilità economica e sociale.Oltre a prestazioni di dermatologia, endocrinologia, ginecologia, senologia, misurazione della pressione e della glicemia, sarà dedicato uno spazio anche ai test genetici, quest’anno estesi anche agli uomini con storia neoplastica personale o familiare.Un’altra novità di quest’anno è la presenza di 68 ostetriche che si occuperanno di consulenze sui temi inerenti prevenzione, perimenopausa e menopausa, riabilitazione del pavimento pelvico, trattamento e cura delle cicatrici post intervento e su tutte le prestazioni socio-sanitarie delle Asl di Bari e Barletta-Andria-Trani.Un’intera area del villaggio è dedicata ai bambini con laboratori creativi, balloon art, face painting, baby dance e altre attività che coinvolgono l’intera famiglia.Domenica 14 maggio parte la diciassettesima edizione della Race for the Cure di Bari che prevede una passeggiata di 2 chilometri o una corsa competitiva di 5.È possibile iscriversi online sul sito della Susan G. Komen Italia o presso lo stand dedicato nel Villaggio della SaluteIngresso gratuito nei musei per gli iscrittiGrazie al protocollo di intesa con il Ministero della Cultura, nei giorni della manifestazione in tutta Italia è offerto l’ingresso gratuito nei musei statali agli iscritti alla manifestazione.