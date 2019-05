Ginosa (Taranto). HELP 27 smentisce la Cisl: “Nostri dipendenti pagati con puntualità”

23 MAG - Gentile Direttore,

nel leggere quanto riportato nell'articolo pubblicato in data 22.05.2019 "La Asl paga, ma gli operatori del 118 restano senza stipendio", evidenzio la totale infondatezza dei fatti in esso riportati che non corrispondono in alcun modo alla realtà.



Sarebbe stato opportuno e necessario prima di pubblicare il predetto articolo verificare la veridicità di quanto denunciato nella nota a firma di Massimo Ferri, per la segreteria territoriale CISL FP, e non già dare per scontato quanto deliberatamente da questi assunto.



L’associazione di Volontariato e Protezione Civile HELP 27 S.E.R., che conta 120 operatori, di cui 38 dipendenti, si è sempre contraddistinta per la estrema diligenza nello svolgere il proprio servizio a beneficio della collettività, assicurando la presenza nel territorio con mezzi e personale che non ha pari nella Regione Puglia, assolvendo ad ogni proprio onere con abnegazione e cristallina dedizione, provvedendo a retribuire i propri dipendenti con puntualità senza mai prestare il fianco ad accuse di complicità e connivenze di alcun genere.

23 maggio 2019

© Riproduzione riservata



Altri articoli in QS Puglia



L'attacco mediatico cui è stata sottoposta la Associazione di Volontariato e Protezione HELP 27 è fondato esclusivamente sulla nota fatta pervenire contemporaneamente a diverse testate giornalistiche dal Sig. Massimo Ferri, per la segreteria CISL FP, ma una indagine, sia pur sommaria, senza tema di smentita avrebbe chiarito la assoluta infondatezza e gratuità delle gravi affermazioni esplicitate dal precitato Massimo Ferri.Presidente Associazione Radio C.B. Help27 ser.La presente viene pubblicata ai sensi dell'art. 8 Legge 8 febbraio 1948 n.47, (come modificato dall'art.42 L.416 del 1981).