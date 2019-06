Fimmg Formazione Puglia. Giuseppe Pisicchio è il nuovo coordinatore

29 GIU - Il 27 giugno si sono tenute le elezioni per il rinnovo del coordinamento regionale di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Formazione Puglia. Giuseppe Pisicchio (Bari) è il nuovo coordinatore, affiancato dai vice coordinatori Mariangela Elefante (Bari), Michele Romito (Bari), Antonella Minei (Taranto), Marco Marzo (Brindisi) e Fortunato Pititto (Lecce).



“Ai neo eletti vanno i miei auguri di buon lavoro - ha detto Donato Monopoli, Segretario Fimmg Puglia - Sono certo che il nuovo Coordinamento regionale Formazione darà un importante e quanto mai necessario contributo alle politiche regionali e della Fimmg in tema di programmazione e accesso alla professione.”



“Il risultato di queste elezioni ci riempie d’orgoglio”. - ha dichiarato Pisicchio - “In un momento storico come quello che stiamo vivendo, la fiducia e la vicinanza dimostrataci dai colleghi è per noi incoraggiante”.

29 giugno 2019

“Ci viene offerta l’opportunità di migliorare il Corso di formazione specifica in Medicina Generale e di sostenere gli interessi didattici e professionali del futuro medico di medicina generale. Le nostre priorità puntano a ridare visibilità e dignità al corso e a fornire ai medici in formazione i mezzi, le strutture e la didattica migliori per acquisire le competenze più ampie possibili e più idonee al nuovo scenario sanitario.”"Siamo consapevoli dell’impegno che ci viene richiesto e siamo certi di far parte di un team forte, motivato, pronto al confronto costruttivo e intenzionato a intraprendere questo percorso con entusiasmo. - ha concluso Pisicchio - Ringrazio il coordinamento uscente per il lavoro svolto negli anni scorsi cui sono certo la nuova squadra darà degna continuità”.