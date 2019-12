Pronto un Decreto legge per Taranto. Tra le misure screening gratuiti per la diagnosi precoce di malattie da inquinamento

È quanto prevede la bozza del decreto anticipata dell’Ansa che contempla diverse misure per l’area dell’ex Ilva e la città pugliese. Nella bozza c’è anche la creazione di un Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la prevenzione delle malattie sul lavoro, con un finanziamento di 9 milioni l'anno per tre anni.

17 DIC - Ci sono anche gli screening gratuiti ed esenti da ticket per la diagnosi precoce di malattie legate all’inquinamento tra le misure del decreto legge all’esame del Governo che prevede una serie di interventi per i lavoratori dell’ex Ilva e più in generale per Taranto.



Si chiamerebbe infatti “Cantiere Taranto” il provvedimento anticipato oggi dall’Ansa che potrebbe essere all’esame del Cdm già nei prossimi giorni.



Il decreto prevede un fondo da 50 milioni per i lavoratori ex Ilva a sgravi al 100% per chi assumerà gli esuberi del polo siderurgico, anche all'esito di nuovi accordi a partire da gennaio 2020.



Obbiettivo più generale, scrive l’Ansa, è la” riconversione produttiva della città, un nuovo Sito di interesse nazionale che comprenda anche l'area di Statte e un nuovo commissario per la bonifica”. Tra le misure anche la protezione dei cetacei.



La bozza visionata dall’Ansa prevede anche risorse (5 milioni in 2 anni) per aiutare il comune di Taranto nella demolizione delle strutture abusive della Città vecchia e un fondo per la valorizzazione delle bande e delle orchestre della città. Si prevede anche di destinare al Comune la quota dell'Imu sui capannoni di competenza statale.

