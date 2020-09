Nuovo ospedale di San Cataldo. Turco: “Ok all’iter amministrativo”

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Sono molto soddisfatto perché, superando queste ultime criticità, siamo riusciti ad accelerare la fase attuativa per la realizzazione di un’opera strategica, per Taranto e i suoi cittadini. L’iniziativa “è coerente con il piano di investimenti che il Governo sta portando avanti in tema di utilizzo dei fondi del Recovery fund”

08 SET - “L’Anac ha fornito ad Invitalia l’ultimo parere favorevole sulla corposa documentazione necessaria per l’inizio dei lavori dell’ospedale San Cataldo” a Taranto e “nel giro delle prossime ore sarà trasmesso l’iter di sottoscrizione del contratto di affidamento che Asl e impresa aggiudicataria firmeranno”.



Lo riferisce il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mario Turco, che ieri ha coordinato in Prefettura a Taranto un incontro tecnico nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di Taranto, alla presenza di Prefetto, Ruc, Invitalia, Investitalia, Regione Puglia, Asl di Taranto.



L’impresa assegnataria, spiega Turco, “si è impegnata a completare i lavori in 400 giorni lavorativi dall'apertura del cantiere, il costo complessivo dell’opera è di 120 milioni di euro con un risparmio di spesa realizzato di 40 milioni, rispetto all’iniziale prezzo base d’asta”.



“Sono molto soddisfatto – prosegue il sottosegretario - perché, superando queste ultime criticità , siamo riusciti ad accelerare la fase attuativa per la realizzazione di un’opera strategica, per Taranto e i suoi cittadini”

08 settembre 2020

Tale iniziativa "è collegata - conclude il sottosegretario - ad un altro intervento già finanziato e realizzato nell’ambito del Cis, ovvero l’acquisizione dell’ex Banca d’Italia per l’avvio del corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, ed è coerente con il piano di investimenti che il Governo sta portando avanti in tema di utilizzo dei fondi del Recovery fund”.