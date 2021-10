Emiliano fa il bilancio: “40mila dipendenti in meno ma cresciamo”

“Abbiamo aperto tre nuove facoltà, 200 studenti in più” a Medicina, e “stiamo provando a spiegare al Governo che non sta scritto da nessuna parte che la sanità pugliese deve avere 40mila dipendenti in meno rispetto all’Emilia Romagna che ha gli stessi residenti. Siamo riusciti a chiudere il bilancio senza integrarlo con il bilancio ordinario, anche i livelli essenziali di assistenza sono saliti incredibilmente”.

07 OTT - “Abbiamo aperto tre nuove facoltà, abbiamo 200 studenti in più” a Medicina, e “stiamo provando a spiegare al Governo che non sta scritto da nessuna parte che la sanità pugliese deve avere 40mila dipendenti in meno rispetto all’Emilia Romagna che ha gli stessi residenti. Siamo riusciti a chiudere il bilancio senza integrarlo con il bilancio ordinario, quindi siamo bravini anche come gestori, e anche i livelli essenziali di assistenza sono saliti incredibilmente, in sei anni siamo passati dall'ultimo posto al settimo e se ci danno un po’ di aiuto possiamo fare meglio. Tutto questo è frutto del lavoro di gente che sta sostituendo 40mila persone che ci mancano, è un atto di amore”.



Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo ‘Auditorium Arcobaleno’ nella sede della Asl dell’ex Centro traumatologico ortopedico di Bari.





07 ottobre 2021

© Riproduzione riservata



Altri articoli in QS Puglia