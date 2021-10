Nelle Asl pugliesi +263 milioni di spesa farmaceutica

Mentre si riduce la spesa farmaceutica convenzionata (-108 milioni). È quanto emerge dalle audizioni in I e III commissioni consiliari dove è stata analizzata la spesa farmaceutica regionale su richiesta del consigliere Tutolo. Dai dati emerge che nella spesa convenzionata nel 2017 c’è stata riduzione di 28 milioni, nel 2018 di 46 milioni, nel 2019 di 6,5 milioni, nel 2020 di 16,9 milioni e nei primi quattro mesi del 2021 di 9,8 milioni.

12 OTT - In Puglia si riduce la spesa farmaceutica convenzionata (-108 milioni), ma aumenta la spesa per gli acquisti diretti fatti dalle Asl (+263 milioni).

È quanto emerge dalle audizioni in I e III commissioni consiliari dove è stata analizzata la spesa farmaceutica regionale su richiesta del consigliere Antonio Tutolo.

In commissione sono stati convocati i dirigenti delle sezioni finanza e controllo in sanità e della spesa farmaceutica, dai dati emerge che per quanto riguarda la spesa convenzionata nel 2017 c’è stata una riduzione di 28 milioni, nel 2018 di 46 milioni, nel 2019 di 6,5 milioni, nel 2020 di 16,9 milioni e nei primi quattro mesi del 2021 di 9,8 milioni.



Una riduzione quindi complessiva di 108 milioni di euro. Quella che ancora presenta criticità è la spesa per acquisti diretti: solo nel 2020 si è avuto uno scostamento di 263 milioni di euro.





12 ottobre 2021

